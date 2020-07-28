Главой разведки Южной Кореи утвержден бывший депутат парламента страны Пак Чи Вон, сообщила во вторник администрация южнокорейского президента.

Накануне назначение Пак Чи Вона было одобрено на слушаниях в Национальном собрании, и теперь президент страны Мун Чжэ Ин его формально утвердил на посту главы Государственного разведывательного управления Республики Корея. В среду он приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Вместе с тем, как передало агентство Рёнхап, консервативная оппозиция в лице Объединенной партии будущего бойкотировала слушания в парламенте по поводу этого назначения, призывая президента от него отказаться. Дело в том, что Пак Чи Вон, как утверждается, сыграл ключевую роль в организации саммита бывшего президента Ким Дэ Чжуна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в 2000 году. Оппозиция, в частности, поставила вопрос о тайной передаче денег КНДР при подготовке к тому саммиту.