О смерти митрополита Иова (Тывонюка) в Москве стало известно 1 декабря. Ему было 82 года.

Митрополит Иов в 1996-2011 годах был правящим архиереем Челябинской епархии. После чего он отправился на покой и последние несколько лет жил в Москве.

«Глубоко соболезную близким владыки Иова, всем, кому он был дорог. Этот святитель долгое время трудился в Челябинской епархии, и многое ему удалось сделать», — сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

За годы работы в митрополии священнослужитель увеличил число приходов в регионе. При владыке Иове была открыта Челябинская православная гимназия и возведено новое здание епархиального управления. После ухода он продолжал общаться с южноуральцами.

Митрополит Георгий обратился к духовенству и верующим молиться за умершего. Особенно усердно это нужно делать 40 дней, отметил он. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин