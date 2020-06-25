Елена Шестернина. Королевский дом Испании на этой неделе опубликовал отчет о своих расходах за 2019 год и первый квартал текущего года, подтвердив, что с середины марта отец нынешнего главы государства, короля Фелипе VI, Хуан Карлос, больше не получает на свое содержание средства из государственного бюджета.

Последнюю выплату, говорится в пояснении королевского дома, он получил 15 марта, так что причитавшиеся ему остальные 161 тысяча евро пойдут на другие цели. Именно 15 марта глава государства, его сын Фелипе VI, подписал указ, лишающий отца, передавшего ему трон в июне 2014 года, выплат из госбюджета. В этом же указе Фелипе отказался от наследства.

Разоблачения

Причиной стал коррупционный скандал, куда оказался вовлечен бывший глава государства, который, несмотря на отставку, все еще сохраняет титул короля, хотя и, как принято говорить в Испании, «почетного». Еще в 2018 году в испанских СМИ были опубликованы записи частных разговоров его бывшей любовницы Коринны Ларсен тремя годами ранее, в которых она рассказала, что Хуан Карлос использовал ее как подставное лицо для оформления недвижимости без ее ведома, а также о наличии у него счетов в швейцарских банках.

Левая партия Podemos дважды пыталась создать в парламенте следственную комиссию, и оба раза президиум конгресса отказался это делать на том основании, что члены королевской семьи находятся под особой защитой конституции и не могут быть подвергнуты парламентскому контролю. Судья Национального суда Диего де Эгеа не счел достаточными доказательства для расследования дела.

Однако в начале марта этого года швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что с 2018 года секретное расследование об отмывании денег ведет прокуратура Женевы. По ее данным, в 2008 году на счет в швейцарском банке Mirabaud панамского частного фонда Lucum, бенефициаром которого является Хуан Карлос, поступили 100 миллионов долларов — предположительно, от саудовского королевского дома. Прокурор предполагает, что эти деньги могли быть связаны c тогда еще только обсуждавшимся контрактом на строительство высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. По одной из версий, это была благодарность за «скидку», которую сделали испанские фирмы, представляя заявку.

Британская же газета Telegraph выяснила, что король Фелипе VI фигурирует в качестве второго бенефициара фонда Lucum. В марте королевский дом заявил, что глава государства узнал о том, что является бенефициаром фонда, весной 2019 года, после чего нотариально заявил, что отказывается от этого, «если информация соответствует действительности». Однако возникает вопрос: если Фелипе узнал, что является бенефициаром год назад, то почему не отказался от наследства тогда? И если он после того, как информация оказалась в СМИ, отказался от всех отцовских денег, значит действительно подозревает, что их происхождение нечистое?

«Я не понимаю, почему публикация в газете вызвала большую реакцию по сравнению с документами, которые они получили от адвокатов. По крайней мере они должны были провести собственное расследование, возможно, сделать публичное заявление, связаться с другими государственными институтами. Похоже, они ожидали, что эта история не всплывет», — говорит Mpravda.com автор статьи в Telegraph Джеймс Бэдкок.

Несколько дней назад в Telegraph вышла еще одна его статья, вызвавшая новый скандал. Журналисту удалось выяснить, что больше половины стоимости медового месяца тогда еще наследного принца Фелипе в 2004 году (269 тысяч долларов из 467 500) оплатила компания Navilot, принадлежащая давнему другу Хуана Карлоса каталонскому предпринимателю Хосепу Куси. Тогда молодожены посетили Камбоджу, Мексику, Фиджи, Самоа и США.

Пакты молчания

Почему же подобные истории появляются не в испанских СМИ, а в иностранных?

«Испанские СМИ подписали своего рода пакт молчания вокруг Хуана Карлоса. Переходный период от диктатуры к демократии (в котором он сыграл решающую роль — ред.) был очень сложным и деликатным, и многие испанские СМИ — хотя и не все — заключили пакт о ненападении: расследований о его доходах и личной жизни почти не было. Но это продолжается и до сих пор. Эта тема интересует Испанию и у испанских СМИ есть ресурсы, чтобы проводить расследования, это скорее отсутствие воли», — говорит Джеймс Бэдкок.

Пакт молчания о всех главных действующих лицах переходного периода, похоже, дали и крупнейшие политические партии — Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и правая Народная партия. «И правящая ИСРП, и оппозиционная Народная партия сходятся сейчас лишь в одном — не вести расследование в конгрессе в отношении «почетного короля» и не вести расследование в отношении (бывшего премьера Испании, экс-лидера ИСРП, одного из главных фигурантов переходного периода) Фелипе Гонсалеса. Это происходит несмотря на то, что лидеры обеих партий — и Педро Санчес, и Пабло Касадо — молодые, и переходный период во взрослом возрасте не застали. Для них ставить под сомнение главных лиц переходного периода — табу. Я спрашиваю себя, до какого времени ИСРП, например, будет стоять на подобных позициях?» — говорит журналист.

Предложение Podemos о создании комиссии по расследованию в отношении Хуана Карлоса в связи с саудовскими деньгами в конгрессе депутатов было в очередной раз провалено. Против проголосовали в том числе партнеры по коалиции социалисты. В распространенном накануне голосования докладе юристов конгресса говорится, что неприкосновенность монарха распространяется на весь период, когда он был главой государства, и «имеет постоянные юридические последствия».

Представитель коалиции Unidas Podemos Пабло Эченике назвал неприкосновенность бывшего главы государства «неприемлемой», когда речь идет о действиях, которые он совершал не как глава государства, а как частное лицо. «Каждый раз необходимы более витиеватые аргументы, чтобы продолжать защищать королевский дом, ставя его над законом», — сказал политик.

В то же время официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро не стала на последней пресс-конференции озвучивать позицию кабинета министров по поводу «подарка» Хуану Карлосу от каталонского предпринимателя на медовый месяц сына, предложив обратиться в королевский дом. «Мы всегда говорим: очевидно, что королевский дом должен отвечать на некоторые вопросы сам», — сказала она.

Неприкосновенность

Тема саудовских денег в Испании пока не закрыта. Расследование ведет прокуратура Верховного суда. Впрочем, оно касается только периода с 2014 года — несмотря на то, что сами деньги поступили на счет в 2008 году, а контракт на строительство железной дороги был заключен в 2011-м. Все, что делал Хуан Карлос до своего отречения, попадает под статью 56.3 конституции: «Личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности».

«Если какое-либо преступление было совершено после того, как он отрекся от короны, он должен быть привлечен, как любой другой гражданин. Но если выяснится, что оно было совершено во время правления, то он защищен неприкосновенностью», — считает профессор конституционного права Университета Барселоны Хавьер Арбос.

При этом он обратил внимание, что ряд юристов придерживаются мнения, что необходимо все равно провести расследования событий, предшествовавших июню 2014 года, чтобы установить, участвовали или нет какие-либо другие лица в противоправных действиях. «В этом случае следовало бы судить всех, установить степень ответственности каждого, и если король будет признан виновным, освободить его от наказания», — пояснил Арбос.

Иного мнения придерживается профессор конституционного права Университета Севильи Виктор Васкес. «Хуан Карлос может нести ответственность не только за действия после отречения, но и во время правления», поскольку неприкосновенность существует, чтобы «защитить институт, а не человека», считает он. Хотя Васкес признал, что его позицию разделяют меньшинство юристов.

Судебные прецеденты говорят о том, что Хуан Карлос остается максимально неприкосновенной фигурой. Так, два иска об установления отцовства, поданные в Верховный суд в 2015 году (от гражданки Бельгии Ингрид Сартье и каталонца Альберто Сола), были отклонены. «Речь не шла о какой-либо ответственности, а лишь об установке факта, является ли человек отцом или нет. Эти прецеденты свидетельствуют, что правосудие трактует неприкосновенность короля очень широко», — добавил Виктор Васкес.