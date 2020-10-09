Только у Яббарова утих конфликт с Алёной Савкиной, которая вместе с мамой, сыном и подругой Захаровой отправилась отдыхать, как у молодого человека намечаются новые обсуждения с другой бывшей девушкой. Речь идёт о Маргарите Ларченко, которая в личном микроблоге дала понять, что в ближайшее время она собирается посетить студию шоу «Бородина против Бузовой».



Пока новоиспеченная жена Яббарова Анастасия «наслаждается» прелестями супружеской жизни, на проект не перестают приводить бывших избранниц саратовского шансонье. Не так давно в студии шоу собрали целый ансамбль прекрасных дам, среди которых была и беременная Ольга Жарикова. Даже все они не смогли заставить молодого человека подумать и изменить своё поведение к женщинам.



Теперь зрители ожидают появления Ларченко. Девушка утверждает, что всю правду расскажет про бывшего избранника и про его общение с матерью своего ребенка. Наверняка, Маргарита будет пытаться вразумить Настю Голд и расскажет, что её ждет от совместной жизни с Ильей.