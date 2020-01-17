Прокуратура предъявила обвинение во взятке бывшему вице-мэру Ярославля Ринату Бадаеву. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 17 января.

«Находясь на своей должности, в период с лета 2019 года он договорился с представителем ООО о передаче ему 10% от заключения муниципальных контрактов и договоров за общее покровительство с его стороны. Он пообещал своевременную приемку и оплату выполненных работ», — заявила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Любовь Никитина.

Отмечается, что на сегодняшний день фирма заключила муниципальных контрактов на сумму 12 млн рублей. Таким образом, Бадаев должен был получить 1,2 млн рублей.

В итоге, из этих денег он увидел только часть — 390 тыс. рублей. Остальные не смог получить, потому что в дело вмешались представители правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что Бадаев проведет в СИЗО два месяца. Задержан он был в тот же день. Мэрия воздержались от каких-либо комментариев, связанных с этим делом.

Это не первый случай задержания высокопоставленного чиновника в Ярославле. Летом 2016 года экс-градоначальник Евгений Урлашов был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима. Позже этот срок ему снизили до 9 лет.

Урлашов был задержан 3 июля 2013 года. По версии следствия, в 2012–2013 годах ярославский градоначальник вымогал откат в 14 млн рублей у одного из бизнесменов за победу в конкурсах на госконтракты, а также получил взятку — 30 млн рублей — от другого предпринимателя.