Главе Тербунского района Липецкой области Сергею Иванову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением ущерба на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

«По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка», — сказано в сообщении.

В результате незаконной добычи ущерб государству составил более 3 млн рублей. Иванову предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и ряд судебных экспертиз для сбора и закрепления доказательственной базы», — отмечается на сайте.

Обвиняемый находится под подпиской о не выезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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