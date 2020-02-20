Бывшая помощница бывшего вице-премьера России Анастасия Алексеева арестована по подозрению в получении взятки. Такое решение 20 февраля вынесла судья Басманного суда Москвы.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля», — приводит ТАСС слова судьи.

Источник, близкий к расследованию дела, сообщил, что уголовное дело в отношении Алексеевой связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний.

По версии следствия, Алексеева получила взятку в период 2015 по 2016 год, занимая должность помощника заместителя председателя правительства России. Взятка была в виде поездок в Таиланд на новогодние праздники в 2016 году и в Доминиканскую Республику на майские праздники. Каждая из них стоила по 2 млн рублей. На тот момент Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность вице-премьера.

Еще одним фигурантом этого дела является гражданин США Джин Мирон Спектор. Он также был арестован в этот же день по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). По информации источника в правоохранительных органах, Спектор является изобретателем, который запатентовал в России средство для лечения онкологических заболеваний — гуманизированное моноклональное антитело (MAb), специфичное к мембранному белку синдекану-1.