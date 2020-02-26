Бывшая российская манекенщица Дима Ситникова раскрыла правду об ужасах модельного бизнеса. Ее историю публикует «РИАМО».

23-летняя девушка поделилась, что из-за альбинизма (генетическая патология, при которой у человека отсутствует окраска кожи и волос) и маскулинных черт лица ее приписывают к типажу strange. В связи с необычной внешностью и низким для модели ростом (171 сантиметр) представители агенства долго сомневались, подписывать ли с ней контракт.

Модель пожаловалась, что уже в первые месяцы работы она поняла, что индустрия развивает комплексы, а не уверенность в себе. Так, например, за прибавку в весе или появление на лице изъянов назначается штраф.

«Ты должна выглядеть свежей, как персик в саду», — отметила Ситникова.

По ее словам, работа в модельном бизнесе нестабильная, а заработок манекенщиц заметно ниже остальных сотрудников сферы. «В тяжелые периоды я голодала, мне приходилось воровать в магазинах еду и одежду, чтобы как-то крутиться», — призналась она.

Помимо этого, девушка поделилась сложностями во время съемок, которые длились от четырех до 24 часов. Так, например, однажды ей пришлось позировать в пуховиках в жару, а на другой фотосессии она упала в обморок из-за теплового удара. Один фотограф заставлял Ситникову смотреть на солнце, и она сожгла сетчатку глаза.

«Для клиентов мы — просто куски мяса, которые должны улыбаться и говорить, что их все устраивает», — добавила модель.

Во время рабочей поездки в Китай девушка заразилась инфекцией. Агент попросила ее подписать контракт и начать принимать антибиотики. Через несколько дней Ситникова все же обратилась в больницу из-за ухудшения состояния. Там выяснилось, что изначально ее хотели госпитализировать, однако сотрудница агенства скрыла этот факт, чтобы та продолжала работать.

Сейчас оставившая карьеру модели Дима Ситникова владеет собственным ювелирным брендом Pray for my sins и развивает Youtube-канал, на котором рассказывает неприятную правду о своей прошлой профессии.

В мае 2019 года бывшая участница проекта «Топ-модель по-австралийски» Тайла Робертс раскрыла жуткую правду о жизни моделей. Она поделилась воспоминаниями о том, как ей приходилось просыпаться в пять утра, а затем целый день ходить с толстым слоем косметики на лице «до тех пор, пока глаза не нальются кровью». Помимо этого, модель испытывала эмоциональное давление.

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