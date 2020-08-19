Беременная супруга Степана Меньщикова станет мамой в начале сентября, но пол своего будущего ребёнка мужу не говорит, хочет, чтобы для него это был настоящий сюрприз. К тому же, Степан сам говорил, что ему совершенно всё равно, какого пола будет его малыш, он одинаково будет любить как сына, так и дочь. Но бывшая пассия шоумена Евгения Шамаева в своём микроблоге рассекретила пол ребёнка, чем вызвала бурю негатива со стороны поклонников и равнодушие со стороны самой Ангелины.



В настоящее время Степан не может найти общий язык с бывшей женой из-за финансовых споров. А на днях на шоу «Бородина против Бузовой» Ангелина Монах решила поддержать Женю, сказав, что готова помочь ей материально. Казалось бы, долгожданное примирение наступило, но тут Евгения разместила пост у себя в соцсетях с объявлением пола будущего ребёнка четы Меньщиковых.



Женя написала, что их со Степаном очень многое связывает и сейчас она полностью «за» его отношения с Ангелиной Монах, к тому же скоро у них появится сын, наследник Меньщикова. В ответ на этот пост сама будущая мама ответила, что Евгения просто не может знать результатов УЗИ, поэтому она лишь написала свои догадки.