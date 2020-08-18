Экс-участница проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Девушке сделали предложение руки и сердца! Ещё немного, и бывшая жена Валерия Блюменкранца тоже начнёт примерять на себя подвенечное платье и организовывать роскошный банкет.



В своём микроблоге брюнетка рассказала, что ей сделал предложение самый лучший и невероятный мужчина на Земле и совсем скоро она выйдет за него замуж. Тата рассказала о том, что мысли материальны, поэтому нужно послать во Вселенную необходимый запрос и сформулировать своё желание как свершившийся факт, тогда загаданное исполнится.



Яркая брюнетка так и сделала, послав в Космос мечту о том, что у неё будет большая семья с любимым и любящим мужем, домом и ещё одним ребёнком. Тата искренне верит, что всё загаданное исполнится. Также бывшая жена Валерия Блюменкранца очень рада, что смогла наладить отношения с бывшим супругом и его будущей женой Аней, с которой она очень сдружилась. Девушка надеется, что они все вместе смогут поддерживать хорошее общение и дальше.