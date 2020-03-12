В открытии бюста приняли участие родители воина-десантника и учителя школы, в которой он учился все 10 лет, его классный руководитель.

12 марта возле ростовской школы №84 прошла торжественная церемония открытия памятника-бюста Героя России Дмитрия Петрова. Мероприятие приурочено к 20-летию подвига шестой роты, в которой служил Дмитрий Петров.

Командир взвода старший лейтенант Дмитрий Петров погиб в Аргунском ущелье. Ему было 26 лет. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, он посмертно удостоен звания Героя России.

29 февраля 2000 года рота воздушно-десантной дивизии, где служил старший лейтенант Петров, вступила в бой с крупным незаконным вооруженным формированием. Бой продолжался 16 часов.

Живыми остались лишь шестеро солдат. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 700 человек.

Дмитрия Петрова похоронили на Аллее Героев в Ростове-на-Дону. На могиле героя установлен мраморный памятник.

С 2000 года имя героя-десантника носит ростовская школа №84. В память о его подвиге на здании школы и городского Дворца творчества детей и молодежи, где в школьные годы занимался Дмитрий, установлены мемориальные доски.

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