Памятник первому начальнику авиации внутренних войск МВД России генерал-майору авиации Владимиру Пономареву открыли в Подмосковье на военном аэродроме «Чкаловский», мероприятие прошло 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Автор бюста — известный российский скульптор Алексей Тихомиров. Для того, чтобы добиться максимального внешнего сходства, он на протяжении нескольких месяцев изучал фотоархив. Памятник выполнен из бронзы и установлен на территории смешанного авиационного полка особого назначения войск национальной гвардии России.

«Под руководством Владимира Михайловича Пономарева авиация правопорядка превратилась в крупное авиационное формирование государственной авиации. Воспитанники военачальника проявили мужество и героизм при выполнении служебно-боевых задач в период вооруженных конфликтов, а также в разрушенном землетрясением Спитаке и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — сказал замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России, главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

На мероприятии присутствовали представители руководства Росгвардии, формирований государственной авиации силовых ведомств и авиационной промышленности России, военнослужащие и сотрудники, воспитанники Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии России и ветераны.

Генерал-майор Владимир Пономарев родился в 1935 году. Закончил Балашовское военное авиационное училище летчиков. С 1957 по 1978 годы служил на различных воинских должностях руководящего летного состава в пограничных войсках. Лично пилотировал самолеты разного типа и вертолеты Ми-8 всех модификаций. За мужество и отвагу при выполнении боевых и специальных заданий генерал-майор Владимир Пономарев награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и многими медалями, в том числе «За отличие в охране государственной границы СССР». Умер в 2007 году.

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