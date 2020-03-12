Габариты Baojun RC-5 составляют в длину 4 650 мм, ширину — 1 806 мм, высоту — 1 458 мм. Колесная база — 2 700 мм.

В качестве силовой установки для седана предлагается безальтернативный четырехцилиндровый турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., который сочетается с 6-диапазонной механической коробкой передач или вариатором. Привод — передний. Заявленный расход топлива — 6,2 литра на 100 км пробега.

«В списке базового оборудования Baojun RC-5 значатся: ABS, система курсовой устойчивости, антибукс, 2 подушки безопасности и парктроник сзади», — сообщает издание «Новые автомобили».

В топовом исполнении «четырехдверка» сможет похвастаться климат-контролем, цифровой «приборкой», объединенной визуально с внушительным тачскрином информационно-развлекательного комплекса, а также камерами кругового видеообзора, кожаным салоном, опцией управления системами автомобиля со смартфона с помощью специального приложения и стеклянной крышей с люком.

На китайском рынке Baojun RC-5 появится летом текущего года. Предварительная цена — от 63 800 юаней (от 650 тысяч рублей).