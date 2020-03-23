Паркетнику, длина которого составляет 4 755 мм, а расстояние между осями — 2 745 мм, полагаются оригинальные радиаторная решетка и передний бампер, а также колеса на 17 дюймов. При этом от стандартного X70 к нему «перешел» задний бампер и патрубки выхлопной системы необычной квадратной формы, а также «упрощенная» оптика.

Оформление салона «эмки» полностью скопировано с X70 2018-го модельного года. Отличий минимум — новинке достались более дешевые материалы отделки, физические клавиши вместо сенсорных и другой центральный тоннель.

Моторная гамма позаимствована у «донора»: в нее входит безальтернативная бензиновая «турбочетверка» SQRE4T15C объемом 1,5 литра, обеспечивающая отдачу в 156 л.с. (пиковый крутящий момент — 230 Нм). Двигатель сочетается с 6МКПП или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод — передний.

«В арсенале кросса значатся: ABS, ESP, пара подушек безопасности, ассистент помощи при подъеме и виртуальная приборная панель. В качестве опции предлагается мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и камера заднего обзора», — сообщает издание «Новые автомобили».

Стоимость новинки — от 64,9 до 79,9 тысячи юаней, что в пересчете по актуальному курсу составляет примерно 716 — 882 тысячи рублей.