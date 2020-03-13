Рестайлинговая версия получила двухцветную окраску, серебристые вставки в бампера, кофр запасного колеса с хромированной обечайкой и такие же молдинги, акцентированный внедорожный обвес, увеличенные расширители колесных арок, черные легкосплавные 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, через спицы которых можно рассмотреть спортивные тормозные суппорта красного цвета. Следует отметить, что за счет обвеса обновленный внедорожник прибавил 85 мм в ширину.

Ранее под капотом Beijing BJ80 устанавливался только 2,3-литровый 250-сильный турбомотор от Saab 9-5. Двигатель агрегатирован с шестидиапазонным «автоматом». Привод полный с возможностью блокировки дифференциала задней оси. Теперь на сайте министерства промышленности Поднебесной появились фотографии новинки с 3,0-литровым 280-сильным турбомотором.

«Обновленный внедорожник получил дополнительное оснащение: новейший информационно-развлекательный комплекс с функцией голосового управления и премиальной акустикой, состоящей из восьми динамиков и мощного сабвуфера, систему кругового обзора и блок управления климатом для задних пассажиров», — сообщает издание Новые автомобили.

В Поднебесной «китайский Гелендваген» в стандартном исполнении стоит от 298 000 до 328 000 юаней (3 064 000 — 3 372 000 рублей по актуальному курсу). Сколько будет стоить «прокачанная» версия с мощным ДВС, пока не ясно.

Напомним, что за оригинальный Mercedes-Benz Gelandewagen китайские дилеры просят от 1 329 000 юаней или порядка 13,6 млн. рублей.