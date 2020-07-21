Следователи СК отчитались о поимке бутовского маньяка, который наводил ужас на женщин района Южное Бутово с 3 июля. Впрочем, по некоторым данным, по району бегает еще один сексуально озабоченный гражданин.

Как сообщал «», с начала июля дамы закидали заявлениями ОМВД Южное Бутово, где на данный момент числится 7 обращений. Все пострадавшие рассказывали, что они возвращались домой в вечернее время. Как внезапно со спины к ним подбегал некий мужчина, который трогал за грудь и залезал в нижнее белье. Жертвы поднимали крик, и незнакомец быстро ретировался. На преступника была составлена ориентировка. Это высокий мужчина, как правило, ходил в кепке.

Примерно 10 дней назад сыщики задержали подозреваемого — 29-летнего уроженца Таджикистана. Впрочем, есть информация, что это не настоящий преступник, а пранкер. Начитавшись в соцсетях про реального маньяка, таджик со своим земляком решили снять видео. Один азиат на улице подошел к девушке и начал к ней приставать. Второй снимал все на камеру. Барышня подняла крик, выбежал отец. Он погнался за таджиками, увидел в какой подъезд они забежали. Полицейские вычислили нужную квартиру, провели обыск и задержали двух трудовых мигрантов. Они сознались в постановке преступления. Три девушки опознали шутников. Возбуждено уголовное дело по статье УК «насильственные действия сексуального характера».