Уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 14 февраля.

Передача дела осуществлена для проведения его дальнейшего тщательного расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России расследование уголовных дел по факту смерти двухлетнего ребенка в Красноярской краевой детской больнице, а также процессуальную проверку по факту гибели людей в результате аварии под Тамбовом.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью восьми граждан Украины в ДТП в Псковской области, произошедшем 13 февраля.

В результате аварии под Тамбовом погибли шесть человек. Авария произошла утром 14 февраля на 499-м км трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов. Столкнулись грузопассажирская «Газель» и фура «Фотон». В региональном СУ СК России возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По факту смерти двухлетнего ребенка в больнице Красноярского края возбудили два уголовных дела. Ребенок имел врожденное заболевание и нуждался в медицинском препарате, который был ему назначен по решению врачебной комиссии. Следствие считает, что должностные лица регионального минздрава отказались закупать необходимое лекарство, сославшись на отсутствие финансирования. В результате халатного отношения к своим обязанностям чиновников ребенок, не получивший должного лечения, скончался.