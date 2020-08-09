Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал обвинения Григория Родченкова в адрес бывшего врача футбольного клуба «Зенит» Сергея Пухова.

Ранее бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Пухов, работавший с 2006 по 2017 год в «Зените», был частью государственной системы допинга в России.

«За все время, что я работал с этим хорошим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Я сдавал больше 20-30 раз анализы на допинг, и никогда никаких проблем не было. А то, что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков — уже давно миф. Зачем он это делает? Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Хотя чем быстрее о нем забудут, тем лучше. А пока он все время будет подливать масло в огонь. Уже все устаканилось, нигде о нем не было слышно, и он решил опять вылезти», — заявил Быстров, чьи слова которого приводит Sport24.ru.

Быстров также назвал бредом слова Родченкова о каком-то возможном применении допинга.

«Мы выступали на международных турнирах, на чемпионатах Европы, и везде нас проверяли. И никаких инцидентов не было», — заключил бывший футболист сборной России.