Представители всех фракций Бундестага ФРГ, кроме «Зеленых», выразили поддержку проекту «Северный поток — 2». Предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике Бундестага ФРГ принято большинством голосов.

В ходе поименного голосования по предложению 546 депутатов высказались за, 83 — против, воздержался один человек, сообщила председательствующая на пленарном заседании Бундестага Клаудиа Рот, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации (Дональда) Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС), отклоняем экстерриториальные санкции», — заявил на слушаниях перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн, указав на «двойную мораль в дебатах» с Вашингтоном о «Северном потоке — 2», так как США «сами экспортируют российский газ на рекордном уровне».

Он добавил, что видит три причины, «почему мы нуждаемся в „Северном потоке — 2“ и почему этот трубопровод полезен Германии и Европе». Это обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину. Он также указал на «геополитические интересы Германии» в продолжении сотрудничества с Россией, которое затрагивает многие отрасли.

В свою очередь депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм напомнил, что ночью «истекает ультиматум», который был выдвинут США в адрес порта Мукран города Засниц. Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив предприятию, которое принадлежит городу Засниц и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта «Северный поток — 2». «Претензии (со стороны США) к „Северному потоку — 2“ по-прежнему масштабны, а (канцлер ФРГ Ангела) Меркель прячется. Хуже того — она колеблется», — заявил он.

«Трубопровод — это всегда мост, мост для диалога. И мы должны вести с Россией политический диалог, это будет еще более успешно, если мы будем вести торговлю», — заявил депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс.

«Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности. С внешнеполитической точки зрения это важный пункт для того, чтобы использовать этот трубопровод как (символический) мост», — подчеркнул он.

Депутат от фракции СвДП Мартин Нойманн заявил, что либералы из Свободной демократической партии (СвДП) ранее выступили за мораторий на строительство «Северного потока 2», однако одновременно они против экстерриториальных санкций США в отношении трубопровода.

«Германия интегрирована в европейский газовый рынок, есть объемы импорта, рынок конкурентен. Дополнительные опции, а о них идет речь в этом проекте («Северный поток — 2» — прим. ВЗГЛЯД), и усиление диверсификации повышают нашу устойчивость.

«Северный поток — 2» — это важный, но не решающий агент для энергообеспечения. Мы, как страна-импортер газа, можем улучшить таким образом наши позиции в отношении стран-поставщиков», — заявил он, напомнив о коммерческих участниках проекта, инвестиционная и правовая безопасность которых «в значительной степени затронута» в случае введения санкций США.

Традиционно в поддержку «Северного потока 2» выступил на слушаниях глава комитета по экономике и энергетике Бундестага ФРГ Клаус Эрнст от фракции «Левые», который призвал к встречным санкциям в отношении США в случае введения ими ограничительных мер в отношении проекта. По словам Эрнста, позиция фракции «Зеленые» в отношении российского газа, который, по сути, предлагается заменить на американский СПГ, гораздо более вредный для экологии, можно назвать «не „зеленой“, а „слегка подувядшей“.

Отвечая на претензии „Зеленых“ в связи с приглашением экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на слушания о „Северном потоке — 2“ в комитет бундестага ФРГ по энергетике, Эрнст напомнил депутатам о том, что Шредер возглавлял в свое время коалиционное правительство Германии, куда входили социал-демократы и „Зеленые“, которые „миловались с ним значительно дольше“. Он пояснил, что решение о приглашении Шредера на слушания принял не он лично, это решение комитета, так как экс-канцлер ФРГ „мог рассказать о суверенитете Европы“.

»Совершенно неправильным проектом», который «не служит безопасности нашего энергообеспечения, раскалывает Европу и противоречит климатическим целям» назвал «Северный поток — 2» представитель фракции «Зеленых» Оливер Кришер. Он назвал «комическим номером» заявление главы комитета по энергетике Эрнста о причинах приглашения Шредера на слушания в Бундестаг, настаивая на том, что экс-канцлер был приглашен туда именно «как представитель „Северного потока — 2“.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия должна защитить „Северный поток — 2“, пока США готовы к обсуждению этого вопроса

»Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так 21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока — 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку — 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока — 2».

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