Бундестаг Германии большинством голосов отказался от голосования по существу по выдвинутому партией «Зелёные» предложению остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

По данным РИА Новости, предложение передано в профильный комитет по экономике и энергетике. За это проголосовала фракция правящей коалиции, фракция «Свободной демократической партии» и фракция «Левые». Против передачи свои голоса отдали фракция «Альтернатива для Германии» и «Союз 90/Зеленые».

Кто воздержался? Никто. Таким образом решено о передаче, — заявила вице-президент бундестага Петра Пау в ходе сессии.

По её словам, таким образом бундестаг не голосует по существу по этому предложению.

Фракция «Зелёные» внесла в бундестаг предложение остановить «Северный поток-2», однако не привела ни обоснований для этого, не указала стоимость издержек, которые Берлин должен будет заплатить в таком случае коммерческим партнёрам по проекту.

Ранее NEWS.ru писал о том, что газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97% и является крупным проектом инфраструктуры для Мекленбурга — Передней Померании. Об этом заявила премьер-министр региона Мануэла Шлезвиг.