Главврач ГКБ 71 Москвы, имени М. Е. Жадкевича, телеведущий телеканала «Россия 1» Александр Мясников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал возбуждение уголовного дела в связи с высказываниями Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

» [Я мог бы прокомментировать] только одним словом: наконец-то! До сих пор мне было просто обидно, когда идет откровенная клевета в разных направлениях, и я не очень понимал, почему мы так пассивно за этим наблюдаем. Но когда оскорбили именно ветерана, да еще и именно в преддверии празднования юбилея Победы, это было вдвойне обидно», — сказал Мясников.

Против Навального вновь возбудили дело

Он добавил, что заведение уголовного дела, в его представлении, было правильным шагом.

«Я понимаю, что такое ветеран и понимаю, что такое человек, который за нас проливал кровь. Я не зря сказал, что для меня он кровный родственник, потому что за меня кровь проливал. Мне было просто стыдно, [когда я думала, что] неужели мы смолчим. Мне было неприятно. Хорошо, если у нас хватило наконец-то совести не смолчать. Я считаю, это правильно, потому что мы говорим, что надо объективно судить того же [актера театра и кино Михаила] Ефремова, который в пьяном виде совершил страшное ДТП и правильно говорим. Но на самом деле Навальный для наших душ делает не менее разрушительные вещи», — заметил эксперт.