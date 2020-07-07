Сын Бари Алибасова заявил, что шансы на выздоровление артиста и продюсера оцениваются в два процента.

В конце июня СМИ сообщили, что продюсера госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. До этого он находился на лечении в наркологической больнице.

В комментарии Пятому каналу сын артиста сообщил, что Алибасов находился при смерти, однако в наркологической клинике в Сокольниках его удалось спасти, после чего госпитализировали в главную наркологическую больницу в Москве.

«Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз», — заявил Алибасов-младший.

Он добавил, что шансы на излечение от этого недуга критически маленькие.

«Вероятность того, что у него сознание придет в норму, — два процента», — отметил он.

Также сын продюсера отметил, что в случае выздоровления реабилитация займет два года.