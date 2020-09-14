Кристина Бухынбалтэ решила рассказать подписчикам, что у неё было с Евгением Ромашовым на яхте без камер. Девушка призналась, что кроме объятий и страстных поцелуев у них ничего не было, потому что она собирается вступить в интимную связь лишь после того, когда поймёт, что с этим человеком будет дальше идти по жизни. В Ромашове Кристина совсем не уверена, ведь он сам говорит, что не испытывает пока что чувств, а лишь симпатию.



Недавно Кристина согласилась на поездку на яхте с Евгением без камер лишь при условии, что у них там не будет интима. Ромашов на коленях пообещал, что ничего не случится без согласия девушки. Вернувшись к ребятам, Женя с Кристиной объявили себя парой, но об интиме пока речи так и не было.



Бухынбалтэ рассказала, что Женя дал её неделю на то, чтобы она согласилась с ним на «волшебство», предупредив о прекращении общения, если интима не произойдёт. Кристина призналась, что сильно обиделась на этот ультиматум и решила сразу прекратить все отношения с молодым человеком. По словам девушки, она воспитывалась в строгих условиях, в 18 лет вышла замуж, но не смогла сохранить свой союз. Кристина рассказала, что у неё на первом месте стоят семейные ценности, а у Жени – интим и распущенность.