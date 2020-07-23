со ссылкой на решение суда.

Речь идет о встрече двух лидеров в 2017 году «на полях» саммита G-20 в Гамбурге. По заявлению газеты Washington Post, Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова, а неправительственные организации потребовали обнародовать их на фоне слухов о «российских связях» Трампа.

Суд постановил, что записи встречи не имеют статуса федеральных документов что говорит о том, что истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.

Вечером в четверг радио Sputnik сообщало, что Путин и Трамп провели очередные телефонные переговоры.