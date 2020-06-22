Поклонники не могут услышать долгожданный сингл из-за разногласия артистов

27-летний Давид Манукян еще три дня назад пообещал поклонникам выпустить песню «Черный бумер» и показать автомобиль, который он приобрел несколько недель назад. Артист хотел похвастаться машиной, которая в России пока есть только у него.

Поклонники быстро сообразили, что Дава купил черную BMW Х6 М competition, стоимость которой варьируется от 10 до 12 миллионов рублей. Бойфренд Ольги Бузовой показал в Instagram обложку будущего релиза, а также выложил фрагмент песни.

Однако автор хита «Черный бумер», 43-летний рэпер Сергей Пархоменко, не позволил Даве выпустить обновленный сингл. Артист возмущен тем, что Манукян не поместил его изображение на обложку. По словам звезды нулевых, этот пункт есть в контракте, который подписывал блогер.

«Оценил твою обложку крутая. Но тебе не кажется, что есть еще один дядя, который мог бы быть на ней, потому что этот дядя участвует в этом треке. И без разрешения этого дяди трек вообще может не выйти. Ты, видимо, забыл, что подписывал договор, который ограждает меня от подобных случаев. Не нравится выяснять отношения в сторис давай выясним через суд. Удачи на дорогах!»

Дава прокомментировал ситуацию не только на своей странице, но и в прессе. Так, он рассказал «СтарХиту», что релиз действительно зависит от Сереги.

«Все ясно, Серегу задело, что обложка трека без него. По релизу пока непонятно, мы разбираемся с ситуацией. Выпуск от Сереги зависит, так как это ремейк и фит одновременно, и Сергей так же юридически имеет к нему отношение»

Еще вчера, 21 июня, Давид обещал фолловерам, что песня появится в Сети, однако сейчас он даже удалил обложку из Instagram.

Фото: @dava_m, @seryogamusic