Давиду исполнилось четыре месяца!

В феврале этого года 32-летняя Оксана Самойлова родила долгожданного сына, которого назвала Давидом. Вместе с мужем, 34-летним Джиганом, инстадива воспитывает трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю. Новость о том, что в семье родится мальчик, стала неожиданностью для родителей.

Так, после родов между Оксаной и Джиганом назрел конфликт, после чего они едва не развелись. Сейчас в семье рэпера, кажется, все наладилось. Самойлова наслаждается материнством и не устает рассказывать подписчикам о своих детях.

18 июня Давиду исполнилось четыре месяца, и в честь этого Оксана опубликовала в Instagram свежее фото. Жена артиста держала малыша на руках, мило улыбаясь в объектив. В подписи к яркому снимку она поделилась своими наблюдениями и предположила, кем может стать сын, когда вырастет.

«4 месяца моему интеллигентному парню. Мне кажется, он будет каким-нибудь шахматистом или научным сотрудником. Он такой тихоня. Даже когда ему что-то не нравится, он как будто аккуратненько на это намекает»

Самойлова похвасталась характером Давида. По ее словам, ребенок ведет себя чаще всего спокойно и не тревожит окружающих капризами:

«Ему нравится классическая музыка, книжки с картинками рассматривать и просто по долгу тихонечко лежать и изучать всё вокруг. А ещё, мне кажется, он будет маменькиным сынком, потому что это невыносимо, как я его обожаю. Короче три сестры такие борцухи и братец интеллигент»

Фото: @samoylovaoxana