Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что люди должны добровольно голосовать по поправкам к Конституции. Об этом пишет РИА Новости.

«Моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам», — подчеркнул столичный градоначальник.

Как сообщал «Рамблер», с 25 июня началось всероссийское голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, в том числе и электронное. Оно продлится до 1 июля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал абсолютную достоверность и легитимность результатов голосования важнейшей задачей властей и подчеркнул, что «принудиловка, накрутки явки и сбои» недопустимы.