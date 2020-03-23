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Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы в октябре 2019 года, призвала министра иностранных дел России Сергея Лаврова содействовать изменению условий содержания или депортации российских граждан на родину, которые отбывают срок в тюрьмах США, Греции, Франции и других стран, из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Бутиной, направленное главе российского внешнеполитического ведомства.

По словам Бутиной, оказать возможное содействие ее попросили несколько россиян, содержащихся в заключении за границей, а также члены их семей и адвокаты.

«Это Константин Ярошенко, Богдана Осипова, родные и близкие наших соотечественников-моряков, обвиняемых в нарушении закона в Греческой Республике, спортивные болельщики, граждане России, содержащиеся под следствием во Франции, — Михаил Ивкин и Павел Косов», — говорится в письме.

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