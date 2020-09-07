Известный блогер Итан Питерс (Ethan is Supreme) скончался в возрасте 17 лет. По словам друзей звезды, причиной смерти стали наркотики.

Итан был авторитетом в сфере красоты и макияжа, отличался смелым и причудливым стилем. Он делал видеоуроки по макияжу, обзоры модных тенденций, а также недавно выпустил свой собственный продукт, пишет Mirror.

В последний раз он был активен в сетях два дня назад и поблагодарил тех, кто издевался над ним, когда он был младше.

Я делаю это раз в год, чтобы увидеть, насколько я изменился, — подписал он.

По словам его друзей, слишком рано ставший популярным Питерс страдал наркозависимостью.

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