В Бурятии рыбак поймал на удочку ондатру. Видео появилось в местном паблике в соцсетях и набрало популярность.

Мужчина занимался подледным ловом на блесну и после поклевки вытащил из проруби ондатру. После этого животное начало прыгать и мешать рыбаку и даже попыталось на него наброситься, передает РЕН ТВ.

Мужчина, разговаривая с уловом, отметил, что ожидал увидеть на крючке щуку, и предложил грызуну «валить».

Некоторых пользователей соцсетей насторожили попытки грызуна бросаться на человека. Такое поведение может свидетельствовать о том, что животное заражено бешенством, отмечает «Байкал Daily».