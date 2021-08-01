Buick – известный американский производитель транспортных средств, который заслужил внимание общественности за счёт огромного количества высоко качественных автомобилей. Это своего рода символ качества былой Америки начала 20-ого века. Нужно рассмотреть историю этого бренда в подробностях.

Впервые компания представила свои транспортные средства в 1903 году, когда Дэвид Бьюк открыл собственное производство в Детройте. В Соединённых Штатах Америки тогда только начали появляться первые транспортные компании, но Buick удалось продать более 8 тысяч автомобилей на протяжении всего 5 лет! Это удивительный результат, которого зачастую компании всё ещё не могут достигнуть, когда открывают свои производства в современных условиях. При этом новый Buick Encore может снова принести компании сильный успех.

На момент 1926 года, компания была четвертой по масштабу продаж на американском рынке. Было принято решение расширять количество производимых транспортных средств. Началась гонка за удовлетворение потребностей автомобильного рынка США. Но вот кризис 1970-ых годов очень сильно ослабил позиции компании. Бренд очень сильно убавил в позициях. Начались сильные перемены в дизайне транспортных средств компании. Потерялась некоторая индивидуальность бренда на фоне всех остальных компаний, что конечно же ударило по имиджу бренда. Покупать автомобили Бьюк стали уже не так активно, как раньше.

Есть несколько моделей транспортных средств компании, которые хорошо запомнились почитателям бренда. Среди машин, которые достойны внимания любого современного автомобилиста, можно отметить:

Buick Riviera;

Buick Grand National;

Buick Reatta;

Buick Rendezvous.

Это те машины, которые безусловно заслуживают внимания абсолютного большинства современных пользователей, хотя бы из соображения исторической ценности. Потому что если рассматривать состояние компании в 21 веке, то её машины уже не выдерживает никакой конкуренции. Единственные попытки отхватить свою долю рынка просматривались в больших седанах таких, как Le Sabre и Park Avenue. В остальном же, компания уж точно не может похвастаться какими-то реальными достижениями по части производства машин.