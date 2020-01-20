Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 21 января, обсудит законопроект об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности.

Авторами инициативы выступили глава комитет Госдумы по безопасности и противодействии коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.

16 января комитет рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.

«(Законопроектом — Ред.) вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности», — цитирует Хинштейна «РИА Новости».

Отказ от проверки на полиграфе или предоставления информации предлагается признать в первом случае основанием для увольнения. Во втором случае претендент не будет приниматься на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.

В октябре сообщалось, что специалисты предложили для всех кандидатов в российские космонавты сделать обязательным испытание на детекторе лжи, чтобы выявить скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников, любителей азартных игр, психически неуравновешенных кандидатов.