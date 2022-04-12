Будинок із сіп (SIP) панелей – це оптимальний варіант отримати якісне, стильне, зручне та енергоефективне житло за невеликі кошти. Канадська технологія, відповідно до якої використовуються СІП-панелі, на сьогодні відповідає найвищим міжнародним стандартам безпеки, екологічності на ергономіки. Поговоримо про ключові переваги швидкомонтованих будинків із СІП-панелей.

Канадська технологія будівництва

Канадська технологія передбачає використання спеціальний СІП-панелей, із яких будинок складається, ніби із кубиків Лего. Для з’єднання окремих модулів використовуються спеціальні термовставки, які забезпечують надійну фіксацію і додаткову теплоізоляцію стін котеджу. Планування такого будинку може бути будь-яким – він може бути в один або кілька поверхів, із невеликими окремими кімнатами або із великим відкритим простором усередині, по типу студії.

На даному етапі канадська технологія дуже популярна в Північній Америці – зокрема, у Канаді приблизно 80% приватного житла створено саме у такий спосіб. Канадська технологія не передбачає, що СІП-панелі мають виготовлятись у Канаді, сьогодні якісні модулі виробляють в Україні. Це значно зменшує вартість будівництва.

Ключові переваги будинку із СІП-панелей

Будинки із SIP-панелей мають дуже велику кількість переваг, і вибрати лише 7 з них було досить складно. У виділенні плюсів ми орієнтувались головним чином на відгуки власників таких будинків. Отже, будинок із сіп (SIP) панелей має такі переваги:

Енергоефективність. СІП-панелі мають у своєму складі теплоізоляцію, яка зберігає до 99% теплової енергії усередині. За рахунок цього у модульному будинку в зимові місяці зберігається тепло, а в літні – прохолода. Це дозволить зекономити на опаленні та кондиціонування повітря; Швидкість будівництва. Котедж і навіть таунхаус із СІП-панелей з нуля до заселенням (із прокладкою комунікацій, внутрішнім озлобленням) лише за 100 днів; Доступна вартість. Ціна зведення швидкомонтованого будинку, прокладання всередині комунікацій і підготовки до чистового ремонту – 450 доларів/квадратний метр; із внутрішнім оздобленням – 800 доларів/квадратний метр; Надійність і довговічність. Будинок із СІП-панелей прослужить мінімум 80 років. Але зазвичай більше; Міцність і стійкість до дії зовнішніх факторів – зокрема, сейсмічна, пожежна; Свобода у плануванні. Простір у середині будинку буде таким, як вам потрібно; Можливість зведення у будь-яку пору року. Будівництвом можна займатись за будь-якої погоди і температури навколишнього середовища.

Серед недоліків найчастіше відзначають типовий зовнішній вигляд таких будинків, однак цю характеристику можна нейтралізувати за рахунок цікавого зовнішнього оздоблення, вибору стильних поєднань у кольорі фасаду. Раніше вважалось, що будинки із СІП-панелей досить схильні до пожежі. Але сьогодні використовуються сучасні матеріали, які фактично не горять і мають високий клас пожежної безпеки.

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