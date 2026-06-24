В умовах воєнних загроз питання безпеки населення стало одним із пріоритетних для держави, бізнесу та приватних власників. Саме тому будівництво бетонних сховищ в Україні набуло особливої актуальності. Захисні споруди призначені для укриття людей під час повітряних тривог, ракетних обстрілів, артилерійських атак та інших надзвичайних ситуацій.

На відміну від звичайних підземних приміщень, сучасне укриття повинно забезпечувати не лише перебування людей протягом певного часу, а й захист від ударної хвилі, уламків, обвалення конструкцій та вторинних факторів ураження. Саме тому до проєктування та будівництва таких об’єктів висуваються підвищені вимоги щодо міцності, довговічності та безпеки.

Основою будь-якого надійного сховища є монолітний залізобетон. Від якості бетонної суміші та того, наскільки правильно виконане армування бетону, залежить здатність конструкції витримувати значні навантаження без руйнування.

Як правильно будувати бетонне укриття

Будівництво захисної споруди починається з розробки проєктної документації. При цьому враховуються геологічні умови ділянки, рівень ґрунтових вод, кількість людей, які перебуватимуть в укритті, а також вимоги чинного законодавства.

Під час виконання робіт необхідно дотримуватися вимог державних будівельних нормативів. Саме норми ДБН визначають основні параметри конструкцій, допустимі навантаження, вимоги до вентиляції, евакуаційних виходів та інженерних систем.

Особливу увагу приділяють залізобетонним елементам. Стіни, перекриття та фундамент повинні працювати як єдина просторова конструкція. Для цього застосовується правильне армування бетону із використанням арматурних каркасів та зварних сіток.

Якісне армування бетону дозволяє:

підвищити несучу здатність конструкції;

запобігти появі тріщин;

рівномірно розподілити навантаження;

збільшити стійкість до ударних та динамічних впливів;

продовжити термін експлуатації споруди.

Для армування вертикальних та горизонтальних поверхонь широко використовується сітка для армування, яка забезпечує рівномірне розташування арматурних стрижнів та прискорює монтажні роботи.

Одним із поширених рішень є сітка 40мм, яка застосовується для підсилення бетонних конструкцій із підвищеними вимогами до міцності. Невеликий розмір комірки дозволяє створити більш жорсткий армувальний каркас і забезпечити кращий розподіл навантажень.

Також популярною є сітка 50х40х3мм. Така конструкція поєднує оптимальну жорсткість, достатню міцність і економічність. Сітка 50х40х3мм часто використовується при армуванні стін, перекриттів та допоміжних конструкцій захисних споруд.

Під час бетонування важливо забезпечити захисний шар бетону навколо арматури. Це дозволяє захистити метал від корозії та забезпечує спільну роботу бетону й арматурного каркаса. Недостатній захисний шар може призвести до передчасного руйнування конструкції та втрати її несучої здатності.

Окрему увагу слід приділяти якості з’єднання арматурних елементів. Будь-які помилки в процесі монтажу можуть значно знизити ефективність армування та поставити під загрозу безпеку всієї споруди.

Хто є замовником будівництва

Сьогодні замовниками будівництва бетонних сховищ в Україні виступають різні категорії організацій та громадян.

Насамперед це органи державної влади та місцевого самоврядування, які відповідають за створення мережі захисних споруд цивільного захисту для населення. Такі об’єкти будуються біля навчальних закладів, лікарень, адміністративних будівель та об’єктів критичної інфраструктури.

Другу категорію становлять підприємства та промислові компанії. Для багатьох виробничих об’єктів наявність укриття є необхідною умовою безпечної роботи персоналу. Особливо це стосується енергетичної, транспортної та виробничої галузей.

Також активно замовляють будівництво захисних споруд забудовники житлових комплексів. Сучасні житлові проєкти дедалі частіше передбачають створення повноцінних укриттів відповідно до чинних нормативів.

Зростає і кількість приватних замовників. Власники заміських будинків та котеджів все частіше інвестують у будівництво невеликих бетонних сховищ на власних земельних ділянках. При цьому особливе значення має професійне проєктування та правильне армування бетону, оскільки самостійне спрощення конструкції може суттєво знизити рівень захисту.

Відмінність укриття від звичайного бетонного підвалу

Досить поширеною є помилка, коли звичайний бетонний підвал вважають повноцінним укриттям. Насправді між цими спорудами існують суттєві відмінності.

Підвал зазвичай призначений для господарських потреб: зберігання продуктів, обладнання або технічних комунікацій. Його конструкція розраховується переважно на навантаження від ґрунту та власної ваги будівлі.

Укриття ж проєктується для захисту людей від надзвичайних ситуацій та має витримувати додаткові навантаження, включаючи ударні хвилі, падіння уламків та можливі обвалення сусідніх конструкцій.

Головна відмінність полягає у конструктивній схемі та армуванні. У звичайному підвалі часто використовується мінімальне армування бетону, достатнє лише для забезпечення міцності при стандартній експлуатації.

У захисній споруді застосовується посилене армування бетону. Арматурні каркаси формуються у декілька шарів, використовуються підсилені вузли з’єднання, додаткові армувальні елементи та спеціальна сітка для армування. Для створення більш жорстких конструкцій можуть застосовуватися сітка 40мм або сітка 50х40х3мм залежно від проєктних рішень та розрахункових навантажень.

Крім того, укриття має підвищену товщину стін і перекриттів, герметичні входи, аварійний вихід, системи вентиляції та життєзабезпечення. Усі параметри визначаються відповідно до вимог, які встановлюють норми ДБН для захисних споруд цивільного захисту.

Таким чином, бетонне сховище є складною інженерною спорудою, яка потребує професійного проєктування, якісних матеріалів та суворого дотримання технології будівництва. Лише правильне армування бетону, використання надійних арматурних каркасів і сучасних рішень, таких як сітка для бетону, сітка 40мм та сітка 50х40х3мм, дозволяють створити укриття, здатне ефективно виконувати свою головну функцію — захист життя та здоров’я людей.