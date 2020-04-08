СПОРТ

Будь в форме: биатлонисты показали, как тренируются дома

20:36 08/04/2020

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Лето не за горами, а представители лыжных дисциплин уже готовятся к зимнему сезону. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась секретами своих тренировок. Из своего дома за работой четырехкратной олимпийской чемпионки следит корреспондент телеканал «МИР 24» Дмитрий Калугин. Белорусская звезда уже закончила спортивную карьеру, но не попрощалась с биатлоном. С прошлого года Дарья вместе со своим супругом – легендарным норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, возглавляет китайскую сборную. В своем видео, которое она выложила в сеть, Дарья дала несколько советов, как в условиях домашней самоизоляции оставаться стройной, подтянутой и жизнерадостной.

«В эти дни как никогда актуальная тема – поддержание здоровья физического и душевного с помощью занятий спортом в домашних условиях. Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад. Будьте сильны и здоровы», – сказала Дарья.

Такого же мнения придерживается и коллега Домрачевой россиянка Анна Богалий. Уже шесть лет двукратная олимпийская чемпионка проводит детский Кубок страны по биатлону. В нем участвует более 500 юных спортсменов, и всем им в период мирового карантина Богалий рекомендует заниматься дома и выкладывать видео с отчетами о ежедневных тренировках. Горнолыжник и режиссер Филипп Кляйн Эрреро снял видеоотчет, применив свой кинематографический опыт. Этой весной спортсмен планировал поездку в горы. Однако из-за пандемии коронавируса сделать это не удалось. Несмотря ни на что, Филипп выполнил обещание сделать видеофильм о своем приключении, причем не выходя из дома. В собственной гостиной он срежиссировал горный пейзаж. Его оригинальную работу уже посмотрели около миллиона пользователей интернета.





Дмитрий Калугин