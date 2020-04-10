Употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с тем, что иммунная система ослабевает из-за спиртных напитков. Об этом главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил в пятницу, 10 апреля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам эксперта, этанол, содержащийся в алкоголе, разрушает клетки, поэтому инфекциям гораздо легче попасть в организм. А если во время самоизоляции спиртные напитки употреблять постоянно, появится зависимость, сообщает телеканал «360».

Также Брюн прокомментировал дезинфекцию рук с помощью алкоголя. Он подчеркнул, что спирт в чистом виде сушит кожу, это приводит к образованию микротрещин, через которые может проникнуть вирус.

«С одной стороны идет дезинфекция, а с другой открываются ворота для инфекции. Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», — уточнил Брюн.

Ранее в этот же день сообщалось, что продажу разливного пива ограничили в Оренбургской, Липецкой областях и Республике Крым, сообщает телеканал «Звезда».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались.

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