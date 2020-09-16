Заморозить кредиты для Белоруссии предложено Европарламентом. Проект соответствующей резолюции опубликован 16 сентября.

Среди прочих положений проекта резолюции, которая, даже если будет принята, не станет обязательной к исполнению, предлагается «заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития».

Документ содержит целый список антиминских мер, которые евродепутаты предлагают применить к белорусскому руководству за его действия в отношении оппозиции.

Например, ЕП осудил в своём документе готовность запустить БелАЭС, перенести из Белоруссии готовящийся в 2021 году чемпионат мира по хоккею. Говорится о непризнании Брюсселем итогов президентских выборов в Белоруссии.

Кроме того, в документе подчёркивается, что белорусский президент Александр Лукашенко не может заключать международных договорённостей от имени Белоруссии — речь идёт о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября.