Суд в Подмосковье приговорил 33-летнюю жительницу городского округа Раменское, которая осенью оставила новорожденную дочь на улице в мороз, к восьми месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета России в четверг, 16 апреля.

Женщину признали виновной по статье ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным СК, в конце ноября 2019 года женщина оставила свою новорожденную дочь, завернутую в одеяло, на земле вблизи одного из домов в поселке Дружба Раменского района. На тот момент температура воздуха на улице составляла –5 градусов. Девочку нашли прохожие, ее доставили в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где оказали медицинскую помощь.

Позже, 25 ноября, мать сама пришла к следователям и рассказала, что оставила дочь у знакомой. Однако на допросе женщина призналась, что не хотела воспитывать ребенка и бросила его в кустах. После этого ей предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденной.