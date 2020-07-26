Футболист выполнил просьбу одного из зрителей матча

25 июля прошла игра питерского «Зенита» с подмосковным клубом «Химки». Артем Дзюба забил победный гол, после чего снял с себя одежду прямо на стадионе. Забавное видео выложили в Сеть.

«Зенит» выиграл в финале Кубка России, и после награждения форвард уже уходил со стадиона, когда зрители стали просить Дзюбу отдать им футболку, в которой он играл. Футболист ответил, что ее уже забрали, но болельщиков это не остановило:

«Пойдешь голый! Ты не мужик, что ли?»

Спортсмен не растерялся – снял шорты и бросил их на трибуну. Затем под крики «Красавец» и «Дзюба – молодец» он ушел с поля в трусах и «победной» футболке. Видео, которое сняли болельщики, опубликовал РЕН ТВ.

А вот на матче против сборной Сан-Марино зрители обматерили футболиста, несмотря на победу команды. Нецензурные выкрики попали в эфир телеканалов.