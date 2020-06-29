В одном из черных мешков, которые нашли в яме за моргом при больнице в Коммунарке, перевозили тело 54-летнего Андрея Витальевича (данные изменены). Он умер от пневмонии 3 июня, тест на коронавирус был положительным. Следователи СК пока не связывались с родными погибшего, чтобы уточнить — не было ли у них претензий к работе морга.

Андрей Витальевич с женой заболели в конце апреля. Москвичей бил озноб, ломило тело, поднялась температура. Коронавирус принесла с работы супруга мужчины, банковский работник. Сам Андрей Витальевич некогда был сотрудником спецслужб, уволился в звании капитана, а в последние пять лет не работал. Буквально за месяц до того, как слечь, устроился в банк на испытательный срок.

Мужчина переносил болезнь гораздо тяжелее, чем жена. 13 мая в квартиру на Ставропольской вызвали «скорую помощь». Андрея Викторовича с двусторонней пневмонией госпитализировали в больницу им. Семашко. Неделю он пробыл «на кислороде», а оставшиеся недели, вплоть до смерти, на ИВЛ. Скончался он 3 июня. Тело упаковали в полиэтиленовый мешок и отвезли в Коммунарку — на вскрытие. Отсюда родные забирали тело.

Погребение состоялось 6 июня на Бутовском кладбище. Хоронили мужчину в закрытом гробу. Последнее пристанище он нашел возле своего отца — пожилой мужчина умер 1 апреля по причине старческих хворей.

— Конечно, мы тяжело переносим утрату и тут еще такие неприятные вести, — прокомментировали родные.

Во втором мешке транспортировали тело 36-летней Юлии Сергеевны (данные изменены). У женщины также была двусторонняя вирусная пневмонии и COVID-19. Она умерла 20 июня в больнице Коммунарки. Тут же провели вскрытие.

Напомним, что мешки для трупов со следами крови и бирками, на которых были обозначены данные умерших и причина смерти — «СOVID-19», были найдены неподалеку от больницы в Коммунарке.