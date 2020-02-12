Мальчика, которого мать оставила в переходе рядом со станцией метро «Парк Победы» в Москве, после выписки из больницы поместят в учреждение соцзащиты — сейчас его состояние удовлетворительное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы в среду, 12 февраля.

«Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий», — говорится в сообщении.

В соцзащите добавили, что ребенка обеспечат всем необходимым.

О найденном в переходе работниками столичной подземки малыше сообщило ранее в среду следственное управление СКР по Москве. Сообщалось, что младенцу на вид два-три месяца, его госпитализировали в одну из детских городских больниц.

Следователи и полиция устанавливают личности и местонахождение родителей. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила «РИА Новости», что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая оставила мальчика.