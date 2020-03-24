Семимесячного львенка, ставшего жертвой сочинского «черного фотографа» спасает ветеринар из Челябинска Карен Даллакян. Малыша выкинули на улицу, после того как он заболел и стал ненужным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В интервью телеканалу, генеральный директор компании So Travel Юлия Агаева рассказала о состоянии маленького хищника.

«По нашим данным, он стал жертвой «черных фотографов» — людей, которые используют диких животных для наживы, для того, чтобы зарабатывать деньги. Насколько нам стало известно, львенок стал просто ненужным, по каким-то причинам он оказался парализованным. Он пережил ад — это однозначно. Сегодня делаем все, чтобы он провел жизнь в счастье, радости и любви», — объяснила собеседница.

Нашлось много людей и компаний, которые откликнулись на беду и помогают животному. Сейчас львенку ставят уколы. 25 марта, врач и его подопечный отправятся в Москву, чтобы продолжить лечение. После они улетят в Челябинск.

В прошлом году Карен Даллакян взял под опеку трехмесячного тигренка Гектора, который пострадал от рук пьяного мужчины в Оренбургской области.