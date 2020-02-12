В Дорогомиловском районе Москвы утром в среду, 12 февраля, нашли мальчика, которому на вид два-три месяца. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Ребенка обнаружил на снегу сотрудник Московского метрополитена. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло. Мальчика госпитализировали в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе московского ГУ МВД России уточнили телеканалу, что полицейские устанавливают личность и местонахождение родителей.

Полиция и СК проводят проверку по факту обнаружения ребенка.

В ноябре 2019 года в Раменском районе в Подмосковье нашли девочку, которой не было и месяца, в кустах на улице при температуре –5 градусов. Ребенка госпитализировали. На следующий день мать сама явилась к следователям. На допросе она созналась, что не хотела воспитывать девочку. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденной дочери.