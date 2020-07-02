Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.

View this post on Instagram I like to freestyle !!!!! There’s no routine here …. I’m just using my body to speak for me how it feels ….. 🌸🌹💋 !!!!!!! PS this was shot just last night 😜😜😜!!!!!! A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jun 29, 2020 at 5:19pm PDT

"Мне нравится импровизировать. Получается необычно. Я просто использую свое тело, чтобы оно говорило за меня и выражало мои чувства", – написала Спирс.

Под хит Нелли Фуртадо «Say it right» (2006 год) и трек Билли Айлиш «I love you» певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой «фристайл» от обладательницы премии «Грэмми» только рассмешил.

«Бритни, ты сделала мой день», – заявила @grace_crotty3006.

«Это мы с подругой, когда выпьем слишком много вина», – прокомментировала @natasharichardson_x.

«Так мы будем танцевать в клубе, когда закончится карантин», – описала ролик @linds_may90.

«Попробую выучить этот танец к пятнице», – написала @cathybuchanan86.

В феврале этого года Бритни Спирс во время исполнения очередного такого танца упала и повредила ногу, о чем рассказала подписчикам в инстаграме. По словам исполнительницы, после этого она не танцевала шесть месяцев.