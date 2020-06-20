В Сети появились фотографии с пробежки певицы

39-летняя Бритни Спирс проводила карантин в загородном доме вместе со своим бойфрендом. 26-летний Сэм Асгари тренировал ее на самоизоляции. После карантина артистка вышла на первую пробежку в парк. Однако, к сожалению, поклонникам снимки с тренировки не показались привлекательными.

Напомним, что Бритни и Сэм познакомились почти два года назад на съемках клипа Slumber Party. Асгари работает фитнес-инструктором и много времени проводит в зале. Последнее время пара тренируется вместе и показывает занятия подписчикам. Фанаты даже называют накачанного Сэма личным инструктором Бритни.

С окончанием карантина Бритни отправилась на тренировку в публичный парк в Лос-Анджелесе. Артистка нарядилась в короткие шорты и топ. На шее девушка затянула черный чокер. А на лицо надела для безопасности защитную маску.

Прохожие узнали знаменитость и сделали несколько фотографий ее воркаута. Сначала Бритни скинула босоножки и босиком пробежалась по траве.

После пробежки артистка вновь надела обувь. Но тренировка Бритни не закончилась. Артистка запрыгнула на велосипед и сделала по парку несколько кругов. За ней следовал ее телохранитель.

В комментариях поклонники выразили удивление. Многие спросили артистку, где же результаты тренировок с Сэмом. Кто-то посоветовал еще потренироваться дома перед публичными занятиями спортом. А кто-то пошутил: