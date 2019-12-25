Хирурги удалили жителю Британии «рекордную» почку, которая весила больше шара для боулинга. Об этом сообщает The Sun.

Сейчас 53-летний Дейв Уотли восстанавливается дома после того, как орган весом 9,5 килограмма и длиной 30 сантиметров был извлечен в ходе семичасовой операции.

The Sun отмечает, что почка Уотли считается самой большой в мире и в 120 раз превышает размер обычной почки взрослого человека. Обе почки мужчины из-за болезни потеряли способность отфильтровывать из крови ненужные продукты обмена. Уотли иногда было настолько больно, что он не мог согнуться, а его живот постоянно рос.

Первую почку — весом 7,5 килограмма — британцу удалили в 2012 году, а в 2014-м он получил здоровый донорский орган. В декабре 2019-го он перенес вторую операцию.

«Это такое облегчение. Я был как будто беременным тремя детьми. Первое, что я сказал своей жене после операции: «Энн, я вижу свои ноги!» — рассказал мужчина.

Как сообщал «Рамблер», ранее врачи помогли жителю Китая Ли Хуа, который прожил 28 лет в согнутом состоянии. В 1991 году китайцу поставили диагноз анкилозирующий спондилит, из-за которого боль в суставах заставляла его горбиться все сильнее и сильнее.

Спаситель появился в мае 2019 года в лице профессора Тао Хуйрена, который возглавляет отделение хирургии позвоночника и ортопедии в больнице Университета Шэньчжэня. Во время четырехэтапной операции медики ломали и восстанавливали позвоночник Ли по одной секции за раз. Операция прошла успешно, позже 46-летний Ли впервые за долгое время смог распрямиться.

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