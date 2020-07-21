Мария Табак. Официальные каналы для диалога с Россией и сотрудничество с ней по вопросам международной безопасности необходимы, говорится в ответе британского правительства на парламентский доклад по РФ.

«Официальные каналы для диалога необходимы по причинам национальной безопасности, изложенным в докладе комитета, равно как и сотрудничество с Россией как с постоянным членом СБ ООН по вопросам международной безопасности… Правительство также работает над развитием культурных и образовательных связей с Россией и продолжает поддерживать защитников прав человека и других представителей гражданского общества, находящихся под усиливающимся давлением со стороны российских властей», — говорится в ответе правительства.

Текст 47-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать «определенные процессы». Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью Mpravda.com, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.