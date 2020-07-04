Командующие ВВС, ВМС и сухопутных сил Великобритании на этой неделе обсуждали с рядом министров стратегии сдерживания «возросшей в период пандемии агрессивности Китая», сообщает издание Financial Times.

К осени британское военное ведомство должно будет представить новую стратегию в области обороны, основное место в которой, как ожидается, будет отведено предполагаемой угрозе, исходящей от Китая, сообщает издание.

«Нам нужно понять, как мы будем иметь дело с Китаем, который превзойдет США в экономической, технологической и военной сфере уже при нашей жизни», — приводит издание слова главы оборонного комитета при Палате общин Тобиаса Эллвуда.

Эксперты предупреждают, что Великобритании необходимо подготовиться к гибридной войне с Китаем: экономической и политической агрессии и кибератакам.

Среди стратегий, рассматриваемых военными, налаживание более крепких связей с союзниками в регионе — Южной Кореей и Японией, широкое применение технологий искусственного интеллекта и увеличение военного присутствия в Азии.