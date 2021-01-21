По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, в России выявлены первые случаи заражения так называемым британским штаммом коронавируса. Как уже сообщалось, он отличается повышенной заразностью.

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Якутенко отмечает, что во многих странах Европы заболеваемость удалось снизить с помощью известных мер. Речь идет масочном режиме, карантине, удаленной работе. Один заболевший при наличии таких мер заражает, в среднем, менее одного человека.

Однако если британский штамм распространится, этих мер не хватит. Один заболевший будет заражать более одного человека, заболеваемость начнет расти, в больницы, реанимации будет попадать больше людей. Таким образом, умрет больше пациентов, даже с условием того, что эта разновидность не отличается повышенной смертностью или каким-то особенным течением болезни. Возможен коллапс систем здравоохранения, когда стационары переполнены, а медики вынуждены выбирать, кому помогать, а кого оставить умирать.

Высока ли вероятность локдауна в РФ? По мнению Якутенко, это зависит не только от свойств вируса, но еще и от политики властей. У нас, по ее словам, ограничительные меры действуют слабо. Рестораны и магазины функционируют, школы и сады открыты, автобусы и маршрутки зачастую переполнены.

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире к марту 2021 году может составить 5 млн человек. Такие данные представили китайские исследователи в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году.