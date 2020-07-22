Влиятельный британский музыкальный журнал Q прекращает свое существование, сообщает The Guardian.

«Печальную новость» о том, что следующий номер (415-ый по счету), который выйдет 28 июля, станет последним, разместил в своем твиттере главный редактор издания Тед Кесслер.

В своем предисловии к этому номеру, в котором собраны лучшие интервью издания за всю 34-летнюю историю его существования, он написал: «Нам было тяжело выживать все то время, пока я занимал эту должность, но мы очень старались держать голову над водой на сокращающемся рынке печатной продукции. COVID-19 перечеркнул все эти усилия. Прошу прощения, что не справился».

Владелец Q – издательский дом Bauer Media – еще в мае рассматривал возможность закрыть журнал на фоне резкого уменьшения объемов продаж.

Q основали журналисты Марк Эллен и Дэвид Хепворт в 1986 году, и с 1990-х годов он стал важной составляющей музыкального мира Великобритании. Издание было знаменито своим легким слогом, длинными интервью, разнообразными музыкальными предпочтениями редакции (рок, рэп, поп, инди-рок, ритм-н-блюз и др.), а также списками лучших артистов, альбомов и песен.